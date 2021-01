Uma das imagens que marcaram nos últimos dias foi aquela em que a actual secretária-geral da Organização da Mulher Angolana (OMA), Luzia Inglês "Inga", aparece em vários momentos a colocar um pano à candidata única à sua sucessora, a jornalista Joana Tomás. Achei interessante a forma como certos militantes e simpatizantes da estrutura feminina do partido MPLA "espalharam" as imagens nas redes sociais, sempre exaltando a inclusão e uma transição geracional pacífica, sendo curioso que esta aparente demonstração pública de "apoio virtual" contrasta com uma postura de crítica pessoal em meios particulares e até de imprensa, revelando uma verdadeira incoerência de certos Judas Iscariotes em versão feminina que publicamente passam uma mensagem de apoio, mas que, com um "beijo" subtil e em ambientes privados, destilam todo o seu fel e indignação, deixando-nos perceber que a aparente cordialidade e harmonia podem esconder uma podridão de relações, luta de egos e cinismo.