Semba: Estado desmente alegada data para elevação a património imaterial nacional

O Estado angolano não definiu ainda nenhuma data para proclamar o estilo de música e dança Semba como património imaterial nacional, revelou ao Novo Jornal Cecília Gourgel, a directora do Instituto Nacional do Património Cultural, desmentindo, assim, a notícia avançada esta semana pelo Jornal de Angola, que assegurava que a responsável tinha anunciado que a proclamação aconteceria durante os festejos do 45.o aniversário da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro deste ano.