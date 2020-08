No comunicado, a Comissão Interministerial fundamenta a decisão com a situação epidemiológica no país, motivada pela pandemia Covid-19, e recomendações das autoridades sanitárias quanto à necessidade de se evitar a realização de acções que potenciem a disseminação do vírus.

Foram também cancelados os desfiles cívico e militar inicialmente programados como principais atractivos do acto central das celebrações do 45º aniversário da Independência Nacional.

Em consequência, a Comissão marcou as celebrações com actos de natureza simbólica que não envolvam a participação massiva de cidadãos e não se constituam em foco de propagação da pandemia Covid-19.

Decidiu, também, reestruturar a campanha de comunicação, adaptando-a ao contexto de toda a estratégia de marketing, nomeadamente a produção de material de propaganda, a publicidade, a música oficial e todos os demais aspectos, devendo os departamentos ministeriais competentes dar o devido tratamento ao assunto.

Foram igualmente reconfigurados os actos provinciais, tornando as celebrações em actos simbólicos sem a participação massiva de cidadãos. Também as celebrações no exterior, nomeadamente nas missões diplomáticas e consulares de Angola, foram reconfiguradas.

"A Comissão Interministerial continuará a trabalhar no sentido de garantir que as acções comemorativas do 45º Aniversário da Independência Nacional decorram, enquanto marco de transcendental importância para a memória colectiva do povo angolano, num clima de harmonia", refere a nota.