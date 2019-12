A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 prevê para as acções de apoio ao Carnaval uma verba na ordem dos 267, 7 milhões de Kwanzas, o que representa um aumento de mais de 922%, se comparado aos 26,2 milhões relativos a 2019. Com a aprovação marcada para a próxima quinta-feira, 12, o OGE do próximo ano contrária, assim, a tendência de o Governo liderado por João Lourenço reduzir os valores destinados à realização da chamada maior manifestação cultural do país.

Por exemplo, logo no primeiro OGE do seu mandato, o Executivo chefiado por JLO reduziu o dinheiro para o Carnaval de 194,8 milhões de kwanzas em 2017, para 145, 2 milhões em 2018. No ano seguinte, isto é, em 2019, o valor destinado às acções do Carnaval caiu para 26,2 milhões de kwanzas. Por conseguinte, de forma global, nos dois primeiros anos do mandato de João Lourenço (2018 a 2019), o valor destinado ao Carnaval sofreu um corte de quase 119 milhões de kwanzas, representando uma quebra de 82%.

Contudo, apesar do aumento que se verifica na dotação orçamental destinada ao Carnaval, a referida despesa representa apenas 8,31% do «bolo» alocado ao Apoio ao Desenvolvimento do sector cultural.

Ainda assim, é com "muito prazer" que o secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL) olha para a "boa nova" contida do OGE do ano que vem. António de Oliveira, que revela que a associação ainda não sabe quanto receberá do Estado para a realização do Carnaval de 2020, não tem dúvidas de que a nova dotação orçamental deverá contribuir para a valorização dos grupos carnavalescos, prestigiando-os e dando-lhes a possibilidade de melhorarem as usas performances a todos os níveis.