Com a construção da Academia do 1.º de Agosto, onde se têm "delapidado" novos talentos para o futebol, de 2016 para 2020, o clube militar já conseguiu transferir mais de cinco jogadores para a Europa do futebol. O maior destaque recai para o avançado Gelson Dala, do Rio Ave.

Nos últimos cinco anos, o 1.º de Agosto tem sido o clube angolano que mais jogadores vendeu às equipas europeias do futebol, com destaques para o avançado Gelson Dala, Ary Papel e os atletas que inauguraram a fase da transferência dos talentos da Academia Militar.

Aquando da sua saída do 1.º de Agosto, os valores do negócio de Ary Papel e Gelson Dala não tinham sido revelados, mas as cláusulas de rescisão dos dois jogadores estavam avaliadas em 60 milhões de euros.

Anos depois de Gelson e Ary, isto em 2019, também viajava para a Europa o médio-defensivo Manuel Cafumana "Show", para o Lille de França, num contrato válido por cinco anos.

Por quase dois anos a ganhar experiências na equipa B do Sporting, em Setembro de 2018, o clube leonino anunciava o regresso de Ary ao 1.º de Agosto, mas a título de empréstimo para a época 2018 - 2019.

O regresso do médio aos militares foi justificado pelos portugueses com o facto de o atleta não ter tido a adaptação desejada pelo Sporting. Actualmente, depois de ter sido dado como certo no Zamalek do Egipto, o negócio de Ary não foi confirmado até ao momento, sendo que o mesmo está sem clube.

Após ter representado o Rio Ave de forma intercalada, nas últimas três temporadas, tendo, no total, participado em 46 jogos e apontado 14 golos, Gelson Dala foi contratado em definitivo, em Agosto, pela formação de Vila Conde.

O angolano assinou um contrato válido por três temporadas, depois de ter evoluído pelo clube da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, emprestado pelo Sporting.

