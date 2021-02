Após ter recebido o aval do Tribunal Provincial de Luanda, que não permite a tomada de posse ao elenco directivo da Federação Angolana de Futebol (FAF), o empresário angolano Norberto de Castro, então pré-candidato que viu a sua lista desqualificada pela Comissão Nacional Eleitoral, prepara a última cartada para forçar a suspensão de toda a acção do processo, soube o Novo Jornal de fontes ligadas ao dossiê.

Na última semana, o Tribunal Provincial de Luanda considerou procedente a providência cautelar intentada por Norberto de Castro, afastado da concorrência ao cadeirão máximo da cobiçada FAF.

De acordo com a providência cautelar não especificada, a que o NJ teve acesso, o juiz de direito Lucas Júnior realçou que, pelo exposto, e nos termos do direito invocado, se julga a presente acção procedente.

No documento, o juiz manda, igualmente, suspender os efeitos dos actos jurídicos praticados pela Comissão Nacional Eleitoral, em apreço à tomada de posse do candidato reeleito, Artur Almeida e Silva, que, de acordo com fontes da FAF, o gabinete jurídico do órgão-reitor pelo futebol doméstico já recorreu da decisão do magistrado.

