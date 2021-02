O Ministério da Indústria e Comércio informou esta sexta-feira que foi detectado, na sequência de uma averiguação que a Autoridade Nacional de Inspeção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) tem realizado no "quadro da estratégia do executivo angolano de diversificação da economia, diminuição das importações, proteção à produção nacional e garantia da segurança alimentar", um excedente de farinha de trigo e farinha de milho em vários estabelecimentos comerciais e mercados que contraria os números oficiais de licenciamento de importação, o que levou a uma investigação.

Segundo uma nota do Ministério da Indústria e Comércio este "excedente de farinha de trigo e de milho" no mercado revela "indícios" de que os produtos tenham entrado em Angola "à margem" das normas de importação.

Na sequência do levantamento do stock existente de alguns produtos da cesta básica, sobretudo da farinha de trigo e de milho, a ANIESA "constatou haver um excedente que contraria os números oficiais de licenciamento de importação", esclarece o ministério.

"Pelo que, facilmente se pode constatar que há forte indício de que os produtos em causa terão entrado em território nacional sem cumprir com os normais procedimentos de importação", lê-se ainda na nota.

Sem especificar a quantidade do excedente, o Ministério da Indústria e Comércio compromete-se a "esclarecer" a situação que "ameaça os esforços do sector industrial no apoio e incentivo à produção nacional" nos próximos dias.