A sentença foi proferida pelo Tribunal Arbitral com sede em Paris, com posto por cinco árbitros independentes, de várias nacionalidades, nomeadamente alemã, belga, espanhola, italiana e brasileira.

A justiça francesa, por via do Tribunal de Recurso de Paris (Cour D" Appel de Paris), rejeitou na terça-feira, 26, o pedido da empresária Isabel dos Santos de anulação de uma sentença arbitral que condena a sua firma Vidatel a pagar mais de 600 milhões de dólares a favor da PT Ventures, accionista da Unitel, que é detida integralmente pelo grupo Sonangol.

Este pedido "foi indeferido por sentença judicial do Tribunal de Paris e foi reiterada a decisão do Tribunal Arbitral, tendo ainda condenado a Vidatel [registada nas Ilhas Virgens] ao pagamento de 300 mil euros de compensação à PT Ventures e respectivas despesas legais do processo", diz a Sonangol num comunicado enviado ao Novo Jornal.

Fontes do NJ na Sonangol detalham que, das compensações, 339,4 milhões de dólares são referentes "a títulos de indemnização pela perda de valor das acções da PT Ventures na Unitel, resultado de diferentes violações do acordo parassocial", ou seja, convénios celebrados sócios da maior operadora telefónica do País, detentora de 80% da quota do mercado.

Os nossos interlocutores explicam, igualmente, que, fruto das diversas violações do acordo parassocial, a firma deve receber indemnização de pouco mais de 307 milhões de dólares, a título de indemnização relativa pela Unitel à PT Ventures, para além de um milhão de dólares, referentes a despesas administrativas naquela Câmara de Comércio Internacional (CCI), sendo equacionados os horários e despesas do Tribunal Arbitral. Sem negligenciar os 14,9 milhões USD, a título de outros custos e despesas legais, totalizando, assim, os 662,5 milhões de dólares.

Para se evitar que PT Ventures receba duas vezes os 307 milhões de dólares, relativos à indemnização aos dividendos não recebidos, "a responsabilidade da Vidatel e demais demandadas reduz-se proporcionalmente à medida que a Unitel proceder ao pagamento à PTV dos dividendos que foram objecto da condenação pelo Tribunal Arbitral", detalhou a fonte da Sonangol.

