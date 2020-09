A designação do novo Hospital Provincial do Bié é uma homenagem ao missionário e médico canadiano Walter Strangway que, acompanhado da mulher e durante 40 anos (1928-1968), trabalhou no Hospital da Chissamba, município de Catabola, antiga Nova Sintra (fica a 52 quilómetros do Cuito). O "Ndoloto Strangula", como era chamado pelos locais, por causa do fraco domínio da língua inglesa e da dificuldade em pronunciar correctamente o seu sobrenome, assim o tratavam. Em 40 anos de permanência no País, o médico canadiano realizou 40 mil cirurgias, uma impressionante média de mil cirurgias por ano! Realizou, também, um importante trabalho na cura de leprosos.