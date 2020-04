Os médicos de Kano, uma cidade no norte da Nigéria com quase 4 milhões de habitantes, lançaram um alerta nacional depois de terem registado um número anormalmente alto de mortes relacionadas com o aparelho respiratório, como as pneumonias, sem que para isso exista uma explicação clara, o que levou à suspeita de que se trate de casos não detectados de Covid-19 por falta de testes.

O aumento de casos de morte por pneumonia entre cidadãos com mais idade ou doenças normalmente associadas a mortes pela pandemia do novo coronavírus, levou à acção dos médicos, que lançaram o alerta, e as autoridades federais - Kano é a capital do estado com o mesmo nome, no norte da Nigéria, junto à fronteira com o Níger, um dos mais afectados pelo terrorismo jihadista dos radicais do Boko Haram - reagiram de imediato à ordem do Presidente Muhammadu Buhari e decretaram um confinamento geral por duas semanas.

Ao mesmo tempo, temendo que estes casos sejam efectivamente Covid-19, o Estádio Sani Abacha começou de imediato a ser preparado para acolher um número elevado de eventuais doentes com a Covid-19.

Buhari ordenou ainda, na segunda-feira, ao governo federal de Kano para prestar todo o apoio às autoridades sanitárias, desde equipamentos médicos a pessoal hospitalar, médicos e enfermeiros.

No entanto, o governo federal, apesar do alerta dos médicos, para já, recusa aceitar que o aumento de mortes por pneumonias entre os mais velhos do estado de Kano seja resultado do avanço da pandemia da Covid-19, apontado antes para a malária como principal responsável pela situação.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha alertado para a ocorrência deste tipo de situações porque o número de testes está longe, salvo algumas raras excepções, de ser suficiente em todo o continente, apelando a que os países africanos não facilitem e adeqúem a resposta às suas realidades para evitar que o continente se torne o foco maior desta pandemia.

Os media locais, entretanto, estão a divulgar diariamente notícias de um aumento cada vez mais evidente de mortes nos hospitais do estado, sublinhando que as fontes hospitalares apontam como justificação mais evidente a infecção pela Covid-19, embora a falta de testes impossibilite confirmar esse dado.

A OMS admite que o número de casos em África está perigosamente subestimado por falta de testagem, devido a problemas de comunicação e ainda porque em muitas áreas, incluindo urbanas, as pessoas acabam por morrer sem que se saiba as causas.

Esta agência das Nações Unidas estima mesmo que dentro de seis meses, os actuais números relativos à Covid-19 em África, cerca de 33 mil casos e pouco mais de 1.400 mortos entre mais de 1,2 mil milhões de pessoas, possam evoluir para 10 milhões de infecções e mais de uma dezena de milhares de mortes, se não houver uma acção decidida dos Governos nacionais, apontando para que África seja o último continente a ser abalado com violência pela pandemia.

A Nigéria, por exemplo, com cerca de 200 milhões de habitantes, o mais populoso país em África, tem "apenas" 1,200 casos conformados e, entre estes, 36 mortos, sendo que estes números são postos em causa por médicos nigerianos e alguns organismos internacionais porque o plano nacional de testagem está muito longe de cumprir os requisitos mínimos exigidos.

Entretanto, para que a dúvida seja dissipada, o governador de Kano, Abdullahi Umar Ganduje, que tem no seu governo, incluindo na equipa de acompanhamento da pandemia, a confirmação de quatro casos positivos da COvid-19, citado pela imprensa local, já veio garantir que vão ser realizadas autópsias em larga escala para averiguar se estas mortes estão relacionadas com a pandemia da Covid-19.