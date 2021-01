Em Abril, num dos momentos mais bizarros da história da indústria petrolífera, o mercado pagava, em Nova Iorque, 40 USD por cada barril a quem ficasse com ele e ninguém lhe pegava. O melhor exemplo para definir o que foram os 12 meses que agora terminam sem que se saiba como vão ser os próximos 12. Apenas uma certeza, aconteça o que acontecer, 2021 também terá como mínimo e máximo denominador comum o Sars CoV-2.

Dos monstros da economia mundial EUA e China aos gigantes do petróleo africano Nigéria e Angola, da distante Austrália ao bem conhecido Portugal, da Argentina à Rússia... todos foram esmagados pela pandemia do novo coronavírus que o mundo e a história da humanidade marcará a ferro e a fogo como Covid-19.

África: Gafanhotos, guerra e... Covid-19

O continente africano viveu em 2020 uma das mais severas pragas de gafanhotos-do-deserto de que há memória, com os países localizados a Oriente, no Corno de África, a serem fustigados por biliões de insectos que se reproduziram massivamente a partir de alguns enxames oriundos do deserto arábico empurrados por uma tempestade, gerando o caos e o medo da fome generalizada em países como a Etiópia, a Somália, a Eritreia ou o Quénia... onde destruíram as culturas essenciais à sobrevivência de mais de 20 milhões de pessoas.

Foi necessário um gigantesco esforço da comunidade internacional para debelar esta praga que crescia imparável no primeiro trimestre de dois mil e... Covid, ameaçando com a fome milhões de pessoas numa região já fortemente martirizada pela seca extrema e inundações repentinas, fruto do fenómeno El Nino gerado pelas alterações climáticas.

Mas também este combate foi prejudicado pela vaga de contaminações da Covid-19 que varreu, como no resto do mundo, o continente africano, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a advertir, repetidamente, naqueles primeiros meses deste ano, para o especial risco de uma tragédia fulminante em África devido às precárias condições de vida de milhões de pessoas em áreas urbanas espalhadas da África do Sul ao norte magrebino.

E esse é outro dos dados relevantes desde ano pandémico em África. Como não se verificou o que a OMS temia, muitas explicações foram avançadas, nenhuma certeza consolidada, muitas teses alimentadas, tantas perguntas por responder. Foi a temperatura média elevada que levou a que a infecção tivesse menos ímpeto entre os africanos? Foi a eficácia das medidas profilácticas dos 54 Governos? Foi uma questão de pele?

Para já, e ainda, nenhuma explicação parece resistir à dúvida, mas o facto impôs-se. Falta, agora que o ano dois mil e... Covid está a terminar, saber se as vacinas vão chegar ao continente a tempo de evitar o enxovalho mundial da constatação de que os mais ricos, apenas porque são mais ricos, são vacinados já e os mais pobres, só porque são mais pobres, não... Talvez mais tarde!

Mas há hábitos e factos a que África, em todos os balanços anuais, não escapa: os conflitos militares, o terror em comunidade espalhadas pelo continente devido a guerrilhas e ou milícias, sejam elas de jihadistas, como no Sahel, ou oportunistas, como nos Grandes Lagos, sobressaindo aqui o leste da República Democrática do Congo (RDC), ou ainda as crises políticas, salientando-se igualmente o que estava reservado para Kinshasa neste final de ano, onde o Presidente Félix Tshisekedi e o seu antecessor, Joseph Kabila, estão de novo de candeias às avessas e à beira de levar este gigante africano e um dos mais perigosos caldeirões políticos no continente de novo a inundar de sangue as ruas de Kinshasa.

Quanto aos conflitos armados, é na Etiópia que estão focadas as atenções, onde o Governo federal do primeiro-ministro e Nobel da Paz de 2018, Abiy Ahmed, lançou, no início de Novembro, uma forte ofensiva militar para esmagar a resistência autonomista de Tigray, a província do norte onde os guerrilheiros da Frente Popular de Libertação de Tigray (TPLF) se rebelaram contra Adis Abeba, gerando um conflito que levou dezenas de milhares de pessoas a procurarem refúgio no vizinho Sudão, ao mesmo tempo que se contabilizavam milhares de mortos e feridos.

EUA, eleições e... Covid

Nos Estados Unidos da América, tudo parecia de feição a que Donald Trump, o Presidente eleito em 2016 contra todas as probabilidades frente à poderosa "senhora Clinton", Hillary Clinton, iniciasse o ano com o conforto de uma tradição que lhe dizia que raramente, alias, quase nunca, um Presidente perdia as eleições para o segundo mandato. Enganou-se.

A Covid-19 também ali, no país mais importante do mundo, com a maior economia global, a mais poderosa força militar do planeta e até o maior produtor de crude nos dois hemisférios, não iria deixar o papel de protagonista principal para mais nada, nem para o inquilino da Casa Branca, comummente considerado o homem mais poderoso da humanidade. Donald Trump viria a sucumbir, qual Golias às mãos de um invisível "David", ao novo coronavírus.

Com dois mil e... Covid a avançar no calendário, os EUA, onde inicialmente Trump ignorou a pandemia, depois minimizou e, por fim, objectivamente, apostou na sua anulação enquanto ameaça à comunidade como estratégia política e eleitoral, ganhavam estatuto de líder em número de casos e de mortos pela pandemia do Sars CoV-2.

O ainda Presidente - Trump só deixa o cargo a 20 de Janeiro, data da passagem do testemunho para o democrata Joe Biden, que o derrotou sem apelo nem agravo nas eleições de 03 de Novembro - foi infectado pela Covid-19, à qual sobreviveu fisicamente mas perante a qual morreu politicamente, sem que isso o levasse a mudar a agulha do seu comportamento, incentivando milhões dos seus apoiantes a abdicar do uso da máscara facial e a recusarem as medidas mais elementares de profilaxia face à doença que abalou e está a abalar o mundo neste final de dois mil e... Covid.

Mas foi ainda por causa da pandemia, mesmo que indirectamente, que se fez história nos EUA para além do facto de Trump não ter conseguido ser eleito para um segundo mandato, sendo que a última vez que isso sucedeu foi em 1992, quando George H. Bush perdeu para Bill Clinton e ao longo dos 231 anos de democracia nos Estados Unidos apenas um punhado de recandidatos terem ficado pelo caminho.

Isto, porque a dupla vencedora democrata Joe Biden/Kamala Harris não só derrotou o fanfarrão Donald Trump - que não reconheceu a derrota, mesmo depois de a 14 de Dezembro o Colégio Eleitoral a ter confirmado sem titubear -, subjugando-o e condenando-o a ficar longe do 2º mandato, como ainda leva para a Presidência, pela primeira vez desde 1789, uma mulher vice-Presidente e, ainda por cima, uma afro-índia-descendente.

Médio Oriente, petróleo e...

Estava o ano de dois mil e... Covid a sair do casulo, literalmente, a 02 de Janeiro, quando o mundo se sobressaltou com notícias vindas de Bagdad, Iraque.

Por ordem do Presidente dos EUA, foi assassinado, num ataque planeado e organizado com recurso a um sofisticado drone, um dos principais comandantes militares do Irão, gerando uma resposta violenta de Teerão, que lançou dezenas de mísseis sobre unidades norte-americanas no Iraque e prometendo mover céu e Terra para vingar a morte do seu "mártir".

O general Qassem Suleimani, de 63 anos, chefe da unidade de elite dos Guardas da Revolução, a força Quds, foi morto nas primeiras horas dessa sexta-feira por um míssil largado de um drone norte-americano quando se encontrava no Aeroporto Internacional de Bagdade, a capital iraquiana, onde estava de visita.

Não foi apenas um homem, mesmo que um oficial superior, um general, que tombou na capital iraquiana, foi o mais influente comandante militar do Irão e por todos visto como futuro Presidente do país devido à fama e prestígio que granjeava que morreu por ordem do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, num milimetricamente planeado ataque aéreo com drones.

Assim que se soube desta morte, que provocou a imediata incandescência no turbilhão do Médio Oriente, os mercados bolsistas mundiais, ainda sem os efeitos do novo coronavírus, apesar de este já estar a circular e já ter sido detectado em Wuhan, China, caíram a pique e o petróleo subiu na mesma proporção. A resposta de Teerão não se fez esperar.

O general Suleimani não passeava apenas prestígio pelo Irão, de onde era natural e mandava no corpo principal das forças de elite locais, mas também no Iraque, onde era visto como coordenador dos esforços do Irão para influenciar os destinos do país vizinho através de uma intrincada rede de contactos, muitos deles baseados em afinidades religiosas xiitas, mas com um "inimigo" comum em evidência: a dupla EUA/Israel, ou ainda no Líbano e na Síria, onde era oficiosamente "rei e senhor".

Em Washington há muito que tinha a cabeça a prémio, oficialmente porque foi uma das figuras que mais contribuiu, como defenderam vários analistas conhecedores da região, para redesenhar o Médio Oriente a partir de um crescente poder de influência de Teerão, com base em palcos como a Síria e o Iraque, países onde o caos permitiu a criação de uma estrutura operativa iraniana de eficácia comprovada.

As semanas subsequentes foram marcadas por movimentações militares de larga escala, com os EUA a deslocarem milhares de soldados para a região e o Irão a insistir na vingança do seu "mártir" e adorado general Qassem Suleimani, com o resto do mundo a temer, como já não sucedia há décadas, uma guerra total e devastadora entre a potência regional, o Irão, e a superpotência EUA.

Não fora a intervenção firme da China e da Rússia, que, mesmo que diplomaticamente, advertiram Washington de que Teerão não ficaria sozinha contra o Golias e... Israel e a Arábia Saudita, e ninguém poderia adivinhar como tudo terminaria.

Com o passar dos dias, semanas, a tensão foi diminuindo e as partes foram fazendo regressar as armas ao paiol, embora os efeitos na economia mundial se mantivessem quentinhos... até que... pufff! Vinda da China, surgiu a Covid-19.

E tudo começou assim...

Da China começaram a chegar, em finais de Janeiro, primeiro na forma de breves em páginas escondidas dos jornais, depois já em rodapés das televisões internacionais, que tinha sido encontrado um coronavírus num mercado de animais vivos, na cidade de Wuhan, com forte transmissibilidade.

Depois, as notícias foram ganhando destaque e em meados de Fevereiro já se sabia, embora ainda sem grandes cuidados além-fronteiras, que as autoridades de Pequim estavam a tomar medidas drásticas para conter a epidemia do novo coronavírus, fechando cidades inteiras.

E de repente, ainda Fevereiro estava por concluir e já o mundo sabia que tinha razões para se preocupar, com os media de todo o mundo centrados em divulgar que centenas de estrangeiros começavam a ser retirados de Wuhan em aviões enviados pelos seus Governos de forma a protegê-los da exposição ao que ainda era uma epidemia.

O Japão, os EUA, a Tailândia, a França ou a Alemanha... começavam a anunciar, cada vez em maior número, casos da infecção intramuros e a OMS, apesar de retardar esse anúncio, viria a declarar, no início de Março, que se tratava de uma pandemia e o vírus chegava a todos os cantos do mundo com uma celeridade jamais vista.

Na altura, uma das questões mais prementes, segundo os especialistas citados na época, incluindo virologistas, era que existia uma desconfiança de que o vírus tinha contaminado humanos através de animais selvagens, no mercado de Wuhan, onde foi detectado inicialmente. Essa tese acabou por ser comprovada cientificamente mais tarde.

A África, o novo coronavírus chegou, pela primeira vez, a 14 de Fevereiro, no Egipto, e nunca mais parou a sua progressão, incidindo especialmente nos países do norte do continente, Egipto, Argélia, Marrocos, e no sul, com destaque para a África do Sul.

Mas dois mil e... Covid não chega ao fim sem uma luz ao fundo do túnel, com esperança de que a pandemia tem os dias contados.

Dezenas de vacinas são anunciadas para as primeiras semanas de 2021 e em Dezembro tiveram início as primeiras campanhas de vacinação na Rússia e no Reino Unido, seguindo-se os EUA e a Europa tem todo preparado para o fazer já em Janeiro.

África, onde existem receios de que se possa ficar para trás nesta corrida para a normalidade, os países e as suas organizações pan-africanas - União Africana - e sub-regionais, como a SADC, apontam baterias para que até ao final do primeiro trimestre, Março, as populações prioritárias comecem a ser vacinadas.

Apesar de trágico, dois mil e... Covid termina sob o signo da esperança. Mesmo que da Europa venham notícias de possíveis mutações no vírus que podem esmagar essa esperança e apagar a luz no fundo do túnel.