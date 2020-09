A facilidade com que a informação flui e está ao dispor de todos faz que os mais-novos exibam uma auto-suficiência que os leva a dispensar os conselhos, senão o beneplácito, dos que têm cabelos brancos. Isto sem falar (numa sociedade desarticulada como a nossa em que os laços entre os integrantes de uma mesma comunidade, quando não de uma mesma família, foram tão abalados na nossa história recente) dos abusos que se cometem sobre os anciãos, com o fito único de antecipar o usufruto dos seus bens, do não-assumir das devidas responsabilidades para com eles, ou mesmo usando-os como bodes expiatórios para fins inconfessáveis.

Esse grupo cada vez maior, que consegue atingir a provecta idade, é constituído por pessoas física e intelectualmente mais capacitadas. Os velhos de hoje são novos durante mais tempo. Dinâmicos, não se deixam ficar muito para trás, mesmo nos campos em que estão claramente em desvantagem, como é o caso das novas tecnologias. E mantêm os seus sonhos até idades que seriam inconcebíveis no passado. São mais activos, estão dispostos a participar na vida da comunidade onde estão inseridos, a manter-se mais tempo ligados às actividades que desenvolvem e a mudar a sociedade em que vivem! Organizam-se e comunicam dentro das suas comunidades ou nas redes sociais. E isso são boas notícias não só para eles, como também para o País. Pois é indubitável que a experiência que transportam é algo extremamente valioso e insubstituível. Se é verdade que, muitas vezes, só se avança destruindo o que existe, e esse é um desígnio da juventude, não deixa de ser verdade que ter um percurso vivido, ter sido já jovem e destruído algo nesse percurso, ajuda a evitar que se cometam erros já outrora cometidos, melhorando o traçado do caminho a percorrer, rumo a um futuro que seja melhor para todos.

As últimas informações sobre a esperança de vida em Angola apontam para um valor já acima dos 60 anos (60,8 anos, em média, no Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD relativo a 2019, quando, em 2000, era de 44 anos!). Há, pois, uma maior probabilidade de todos os que agora nascem no nosso País chegarem a velhos. Mas chegar lá não basta. É preciso que se chegue lá com energia, com a capacidade de continuar a transformar, para que não se seja um peso, mas, sim, uma mais-valia. E para isso, é preciso que todos façam a sua parte: por um lado, todos nós procurando ter uma atitude responsável para connosco mesmos, tendo uma vida activa e saudável, procurando combater, desde a juventude, hábitos sedentários e a opção por dietas nocivas (ainda que saibamos que tal é, muitas vezes, não uma questão de preferência, mas uma necessidade económica), e, principalmente, o controlo da ingestão de bebidas alcoólicas e de todo o tipo de estimulantes, como o tabaco, por exemplo; por outro, fazendo que a sociedade, de uma forma geral, mantenha o hábito de contar com os velhos (categoria que não deve ter nenhuma carga pejorativa, antes pelo contrário), como repositório da experiência, não num sentido tradicional, de resistência à mudança, mas como pilares de conhecimento, optimizando, assim, o caminho para uma sociedade mais justa e harmoniosa.

Que os kotas sejam felizes e que todos se sintam felizes com isso!