Normalmente falamos da pessoa humana enquanto ser com vida, livre e responsável para fazer o que achar bom ou conveniente, ter noção dos limites e responder pelos seus actos, é isto que resulta da pessoa humana, o ser social ou membro da família, a consciência sobre o certo, o errado, o bom e o mau é a consciência moral ou cívica. Disto podemos aferir se este humano tem noção da sua dignidade, seus limites, responsabilidade como a capacidade de assumir suas acções ou omissões com a coerência da ordem a que pertence.

É este ser racional que, ao cumprir sua missão familiar ou social, tem o dever jurídico de participar na sua Pólis ou Mbanza, sua aldeia, onde participa nos seus rituais sociais cumprimentando, votando e sendo eleito ou nomeado, trabalhando ou participando, venerando os anciãos, amigos, concidadãos ou familiares e ser aceite pelos seus contemporâneos. Dignidade e inclusão. Quando acontece o contrário, auto-exclui-se, é repaginável ou excluído por sanção social.

Direitos da pessoa humana é o respeito pelas normas manifestadas pelas regras ou princípios jurídicos que regulam uma sociedade, com órgãos ou instituições que velam pelo cumprimento das normas, podendo punir exemplarmente, repreender, aconselhar ou recomendar quem as viola ou ofenda. É a pessoa enquanto ser com o dever-ser, está sujeito à deontologia de cumprir as normas que regulam a sociedade, neste caso a Constituição, os códigos, leis ou costumes e usos.

A pessoa humana como centro de toda a acção social, política, económica ou tecnológica tem valores como o respeito pela sua dignidade, que é defendida como resultado de um valor universal, a sua vida; a integridade moral, física, psicológica, o bom nome, imagem e privacidade são questões que devem ser tidas em conta como um dever deontológico numa democracia plural. A violação de tais valores consagrados constitucionalmente, como direitos, liberdades e garantias, implica responsabilidade criminal, civil ou disciplinar e vinculam todas as autoridades públicas ou privadas como resultado do consignado nos artigos 1.º, 22.º, 28.º, 30.º, 32.º e 75.º da Constituição.

Quanto à liberdade de expressão, ela manifesta os sentimentos do ser, alegria, tristeza, amor, ódio, felicitações, protesto por via das artes escritas, desenhadas ou por comunicação falada ou televisionadas e hoje pelas redes sociais. Manifestar a arte de escrever, falar, desenhar, cantar ou pintar exige também limites por existirem outros seres que podem manifestar o descontentamento ou contentamento, o prazer ou repulsa, a satisfação ou ódio pelas nossas acções ou ódio veiculadas ou transmitidas de todas as representações estéticas ou artísticas. É da possibilidade de um conflito social, colisão de direitos entre o artista que pinta e o seu figurado, representado, satirizado, mascarado se o mesmo se sentir manchado na sua imagem.

*Deputado à Assembleia Nacional pelo MPLA