7h, parou o uaua do sorridente Tungo Rijo, que com o cordial "bom dia dona, bom dia sr." recebia os passageiros da sua linha. Era um dos milhares de autocarros que circulavam pela província de Luanda das 4h30 à 1h30.

Respeitavam a lotação, todos sempre sentados, o respeito era mútuo. Havia regras que eram cumpridas - horário, lotação, bom uso, respeito pelo meio e pelas pessoas, higiene, entre outras. A pontualidade era marca, todos respeitavam a faixa exclusiva à circulação dos uauas, logo de 15 em 15 minutos passava um pela paragem, só parava se houvesse espaço para entrar alguém.

Esse mambo fixe é parte de um grande e funcional serviço de mobilidade urbana e rural que foi criado a pensar em Luanda e que umaram com os engarrafamentos, atrasos e outros constrangimentos. Há metro, autocarro, comboio, ferryboat, ciclovia, eléctrico, bicicleta e outros meios que facilitam a circulação de pessoas e bens.

A caminho ouvíamos um programa de rádio apresentado pela kamba Carla Pena, que falava sobre o belo pôr-do-sol que Luanda brindava em vários pontos. Ouvimos boas quetas sobre a nguimbi que deixaram nostalgia. Paulo, Eleutério, André e Rui Mingas, Paim, Damásio, Mess, Kalibrados, Dionísio, MCK, Dyabick, as Gingas, Burity, Yola, Pay Grande, Teta Lando e Lágrimas, Fat Soldiers, Ana de Mascarenhas, Duo Ouro Negro, Kafalas, Selda, Tropical Band, Banda Maravilha, Bangão, Puto Português, dj Mania, Sebem, Quental, Abreu e tantos outros, cada um e uma ao seu ritmo encantaram Luanda, as bandas e suas makas, esperanças, lutas, farras, garinas, avilos, mambos fixes e malaiques que encantam e encantarão todas gerações.

Entre as quetas, alguns estudantes vencedores do concurso de leitura e composição enquadrado no plano nacional de leitura, liam excertos de livros de escritores que se inspiraram na nguimbi para a eternizar, de e para todos. Uma Luanda bué fixe. Manuel Rui, Pepetela, Arnaldo Santos, Luandino, Ondjaki, Luís Fernando, Jacinto de Lemos, António Jacinto, são alguns dos encantadores escolhidos que encantam com as linhas sobre essa banda onde fimba a kyanda sem preguiça alegrando o Mussulo, Ilha do Cabo, Cacuaco, Cabo Ledo, Muxima, Kalumbo e outras praias cujas curvas das calemas adornam as belas bessanganas que sembam os elegantes dikotas.

Nessa onda rítmica na voz dos nossos netos lembramo-nos de peças de teatro que mostravam como foi e como está Luanda. Na representação do Njinga Mbande, Etu Lene, Henrique Artes, Elinga, Dadaísmo, Kulonga, Miragens, Diassonama, Nguizane Tuxicane, entre outros grupos, que com as telas elevaram aos palcos do mundo as nossas malambas e capacidade de superação sempre com aquele sorriso igual ao kandando, envolvente e kuyoso.

Tentamos contar quantos jardins e árvores havia por onde passávamos, foi difícil, eram bué, Luanda estava toda bem verde. Procuramos ainda ver se conseguíssemos ter uma ideia das escolas, centros de formação, bibliotecas, centros de saúde, espaços polidesportivos e culturais que haviam nos nossos bairros, também foi difícil, cresceram muito ao ponto de já não haverem crianças fora do sistema de ensino, tanto que muitos colégios e escolas privadas fecharam por falta de clientes. A qualidade e oferta do ensino público eram excelentes, exemplares em África, tal como a área de saúde e outras áreas sociais.

Suspirámos de alívio, havia muita melhoria, tanto que nunca mais havíamos visto o bidon amarelo de 25 litros usado por décadas para água, combustível e outros líquidos para safar no dia-a-dia, mas que hoje o tal, estava no Museu do Gandulo, que albergava todas as makas derrotadas que assolaram Luanda.

De repente o pessoal começou a aplaudir e a agradecer dois dos passageiros mais antigos do nosso autocarro, que agradeciam com um sorriso agradável, eram o Ministro para Todas as Makas Sociais e o Governador de Luanda, saiam dos seus bairros Malueca e Mulenvus para irem bumbar e como era hábito íamos todos juntos a partilhar jinguba com bombó, banana pão, kitaba, ngonguenha, kissangua, magoga, gajaja e outros pitéus que faziam parte das marcas da nguimbi, numa conversa bué fixe com aroma de muamba a roçar a kibeba mergulhada em cabidela numa bilada de pedir bis com kizaca, muteta, jiassa e muito mais.

Como sempre a viagem era curta, chegámos. Hora de continuar a dar o litro para garantir que a qualidade de vida construída por todos fosse eterna, assim como o kibulo dado aos mosquitos e às doenças que foram companheiras da dioba que também bazou levando a mangonha que embarrava a injustiça na escuridão das ruas e os magalas dos becos com as michas dos marimbondos e outros mambos malaiques que queriam continuar a ngombelar essa Luanda limpa, linda e toda boa. Mãos à obra, vamos encantar Luanda.