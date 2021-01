Joe Biden tomou posse esta quarta-feira, 20 de Janeiro, como 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), com um discurso de apelo à democracia, união e ao fim do medo. Transmitiu uma mensagem de fé e de esperança, reafirmou os valores da democracia, fez referências à Bíblia, a Santo Agostinho e do catolicismo foi buscar a alma de Abraham Lincoln, deixando também sinais de que irá, muitas vezes, recorrer à fé católica para o orientar na busca de soluções. Como primeiro acto enquanto Presidente dos EUA, pediu a todo o país que se juntasse numa oração silenciosa para honrar todas as vítimas causadas pela Covid-19.