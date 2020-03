Para iniciar a minha intervenção, gostaria de abordar um dos principais riscos deste tipo de epidemia. Li num artigo da BBC que, para além do surto e da sua propagação, um dos maiores perigos da Covid-19 em África podia ser (e é) a chamada "misleading or false news" (basicamente, todos os perigos da desinformação ou da interpretação dos factos). Claro que não se trata apenas de algo referente a África, até porque "infodemic" é um termo factual daquilo que se passa em todo o globo, mas, atendendo às particularidades do continente africano - por, em muitos lugares, não existir um acesso fácil à informação ou, até mesmo, aos próprios mitos e rituais praticados em caso de epidemias -, torna-se algo mais gravoso e preocupante.

No que diz respeito ao vírus, concretamente, a preocupação é óbvia e as medidas têm que ser cada vez mais rígidas, sobretudo nos países com planos de contingência menos preparados e antiquados e com sistemas de saúde mais frágeis. Aqui, é importante referir, segundo um estudo da revista especializada "The Lancet", que os países com maior risco (Egipto, Argélia e África do Sul) são igualmente aqueles que estão melhor preparados para as consequências do surto, e vice-versa (os Estados com menor risco são os menos preparados).

Em números, o coronavírus já está presente em nove países africanos, sendo estes Argélia, Egipto, Marrocos, Nigéria, Senegal, África do Sul, Tunísia e, os dois mais recentes confirmados, Camarões e Togo. Podemos pensar: como é que num continente tão massacrado com epidemias (onde os sistemas de saúde são, em quase todos os países, menos eficazes do que em Estados de outras regiões no mundo) o avanço do vírus tem tão sido lento, atendendo ao facto de o mesmo se propagar mais rapidamente que muitas outras doenças? Bem, poder-se-á falar de sorte, mas, talvez seja melhor abordar outras hipóteses... Uma destas suposições prende-se na transparência e veridicidade (ou falta de) das informações oficiais. Para além disso, podemos ainda mencionar o "efeito globalização" - países com um grande fluxo de passageiros e aglomerações turísticas têm, naturalmente, um maior risco de infecção. Contudo, como previamente disse e é óbvio, o risco é enorme e o receio que a doença se alastre no continente é gigantesco.

Apesar de estarmos diariamente, várias vezes, com novas actualizações, a Covid-19 tem poucos meses e nem tão perto nos deixará, segundo as previsões. A epidemia afecta todas as pessoas e todas as economias do planeta. As perspectivas continuam incertas, mas as perturbações resultantes deste fenómeno já fizeram soar os alarmes dos departamentos financeiros de todos os Estados, muitos deles já com problemas e previsões negativas - e que o diga Angola, que vê um dos seus principais parceiros comerciais no epicentro do surto, com o desenvolvimento do seu PIB chinês a cair 4%, já com o estímulo estatal. Em momentos como este é que se vê o real impacto da economia chinesa no continente africano...

As soluções são autênticas incógnitas. Fechar fronteiras é, na minha opinião, uma medida para apenas ganhar (pouco) tempo ao inevitável, visto que não é esta a solução que vai travar o surto e o seu alastramento. Combater a desinformação, educar e incentivar a medidas de prevenção e controlo, com um prisma individual e não apenas coletivo, é sempre a medida desejada mas, na presente realidade, é muitas vezes utópica. Precaução, controlo, combate ao pânico sem nunca ocultar a realidade são as palavras de ordem que devem vigorar em momentos em que nem a ciência tem algoritmos para predefinir seja o que for.