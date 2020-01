Desde que me nasceram que as coisas são iguais, tudo mal. Neste ano de 2020, será igual, não vou estudar novamente. Este ano, com o agravante de não estar sozinho nessa espera que já faz bué de tempo, desde que votaram pela primeira vez, que sonho ter a fezada de entrar numa sala para ter aulas, aprender a ler, escrever, fazer contas, conhecer as coisas pelos livros e pelas palavras, imagens e números dos professores. Mas tá difícil, parece pemba!

