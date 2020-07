Nas últimas semanas, Moçambique viveu um clima de tensão entre jornalistas e algumas instituições de defesa e segurança do estado decorrentes da divulgação de contratos assinados entre ex-governantes com algumas multinacionais do sector do gás que operam na bacia do Rovuma, justamente nos locais onde existe, há cerca de três anos, uma insurgência sem precedentes. Esta informação tornada pública por um jornal local, na capital moçambicana, valeu aos responsáveis pelo mesmo um procedimento judicial, por se considerar que, dtrictus sensus, a revelação de documentos classificados, independentemente do seu teor, consubstancia crime.

Devido à publicação directa desses contratos nos jornais, dois pólos antagónicos têm estado a dominar a opinião pública nacional, relativamente à revelação daquilo que se considerava segredo de estado e cujo fim último era a garantia da segurança nacional em contexto de ameaças externas, como são os casos dos ataques terroristas no Norte de Moçambique, mais concretamente na província de Delgado.

A classe jornalística Moçambicana, contrariamente ao argumento segundo o qual estes documentos nunca deveriam ter sido divulgados, acredita que, havendo um interesse superior de salvaguardar o direito à informação sobre os contornos da guerra e do fornecimento da logística para as forças de defesa e segurança, a divulgação destes documentos era um acto legítimo. O argumento segundo o qual a divulgação de documentos classificados representa um crime contra segurança do estado é rebatido pelos jornalistas que argumentam que esta classificação apenas serve para inibir o acesso a determinados documentos do estado sob a capa de documentos classificados.

O certo é que, apesar das divergências nas opiniões sobre as questões ligadas ao segredo e à segurança de estado, bem como sobre a classificação de documentos, há um entendimento generalizado segundo o qual há uma cultura bastante enraizada em Moçambique, caracterizada pela classificação excessiva de informação do Governo, que beneficia poucos e privilegia um punhado de cidadãos que beneficiam do acesso restrito e violam de forma grosseira o acesso a informação.

A polémica serviu, igualmente, para medir o pulsar da sociedade sobre o direito à informação e seus limites que demonstrou que, apesar de existir um processo formal que não é único nem exclusivo contra jornalistas em Moçambique, a intimidação de jornalistas e de outros profissionais dos media representa uma realidade bastante aceite e comummente consentida num contexto em que muito poucos conseguem discernir as diferenças e as responsabilidades de quem vela pela soberania do estado em contraposição ao quarto poder, cuja maior missão está ligada à divulgação, ainda que com contornos criminosos de toda a informação de interesse púbico que está guardada sob a capa de segredo.

A verdade é que, com ou sem polémica, não é possível conceber uma sociedade crítica e robusta, sem respeitar e defender o direito à informação, e a questão que contínua sem resposta é: Como se pode materializar o direito à informação sem violar os preceitos básicos da classificação de documentos a nível do estado?