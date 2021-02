Em princípio, os salários são regidos pela oferta e demanda de mão-de-obra. A demanda por trabalho reflecte, por sua vez, sobre a produtividade marginal do trabalho. No equilíbrio, cada trabalhador é remunerado segundo a sua produtividade marginal do trabalho. Para entender as diferenças salariais, é necessário ir além dos referenciais gerais.

Quando analisadas as características que alteram a oferta e demanda dos trabalhadores e dos seus empregos, vemos que são condicionados por uma série de factores como: diferencial compensatório (diferença nos salários que compensam características não monetárias dos diferentes empregos), capital humano (acumulação de investimentos em pessoas, como a educação e o treinamento no emprego). O crescente valor da qualificação da mão-de-obra tem aumentado o hiato da desigualdade de acesso ao mercado de trabalho entre os trabalhados com grandes habilidades e aqueles com poucas habilidades. Esse deslocamento da demanda, por trabalho qualificado, provocou, igualmente, uma alteração nos salários.

Quais as razões do aumento de demanda por trabalho qualificado? Num primeiro momento, pode-se atribuir ao comércio internacional, porque cresceu substancialmente, ou seja, o comércio com o exterior quando se expande, a demanda interna por trabalho qualificado tende a seguir a mesma trajectória expansiva.

Outra hipótese é de que as mudanças tecnológicas alteraram a demanda relativa por trabalho qualificado. Por exemplo, o uso de computadores afasta os menos qualificados das oportunidades de emprego. Essa precarização do emprego é acentuada em ramos de actividade em que os processos automatizados são cada vez mais opção dos empregadores.

Não obstante a nossa economia ser de base rendeira (produto com baixo grau de especialização e com elevada vulnerabilidade nos preços), essas especializações são "mais visíveis nos sectores dos serviços, como ocorre, a título de exemplo, no ramo das Telecomunicações, onde a especializações são mais evidentes.

Ao cenário de qualificados/ não qualificados junta-se-lhe a discriminação, quando o mercado oferece oportunidades diferentes a indivíduos semelhantes e que só diferem entre si pela raça, idade, sexo ou outra característica pessoal, evidentes no mercado de trabalho, sobretudo ao sexo feminino.

No entanto, muitos economistas entendem que o antídoto natural para a discriminação por parte dos empregadores seja motivado pelo lucro, ou seja, os empresários que só estão focados no lucro estão em vantagens face aos concorrentes que estão preocupados também em discriminar. Naturalmente, a tendência para as desigualdades acentuam-se cada vez mais e é legitimada pela Covid-19.

Que opções teriam como alternativa para reduzir o fosso entre os desiguais? A proposta alternativa destaca o facto de que as empresas usam o sucesso escolar como uma maneira de distinguir entre trabalhador qualificado e não qualificado, ou seja, as empresas e ou empregadores interpretam o título universitário como sinal de talento.

A proposta da teoria da distinção pela instrução dita que a escolaridade não apresenta vantagem em termos de produtividade. Igualmente, defende-se a isonomia salarial (tarefas comparáveis deveriam receber o mesmo salário), em que os critérios de classificação seriam mais imparciais, tais como: instrução, experiência, responsabilidade, condições de trabalho, etc. Pois, permitirá mais justiça de oportunidade. A visão contrária refuta que o mercado competitivo é o melhor mecanismo de determinação de salários.

A discriminação sexual nos salários é um diferencial compensatório (horários flexíveis e outras condições compatíveis com a instrução das crianças) que em muitos casos gera "insatisfação" dos empregadores.

*Professor do CIS