Fiquei surpreendido com as afirmações de responsáveis governamentais sobre os escândalos de uma prospérrima igreja, vinda do Brasil, com grande implantação em Angola, levados ao conhecimento público por um manifesto assinado por mais de 300 angolanos, bispos e pastores daquele rebanho.

Entre as muitas acusações contra alguns responsáveis da organização, na sua maioria brasucas, contam-se algumas práticas que, nos últimos tempos, entraram no nosso dia-a-dia da informação: corrupção, branqueamento de capitais, evasão de divisas para o exterior, venda ilícita de património, práticas essas muito utilizadas por responsáveis de outras organizações de massas, talvez com outro tipo de religiosidade, mas que obrigam também à prática de idênticas formas de agir: disciplinadamente com o acatamento total das indicações, normas, leis e formas de trabalho, vindas de cima; nunca as discutir, sobre elas não dar palpites e muito menos as criticar. Mas ao mesmo tempo nunca acreditar em boatos, vindos de fora, sobre marimbondices reprováveis das suas chefias ou dos seus responsáveis. Não conhecem a casa, só podem ser inventonas ou mentirolas.

Mas, logo que esses dirigentes caiam em desgraça, então sim mostrar uma total indignação e actuar abertamente nas práticas contrárias com total liberdade de esquecer as práticas amanteigadas e de lambe-botas, e as de indignação por críticas vindas de fora da casa, por muito justas que fossem. Liberdade total para criticar e não perdoar os caídos do tripé, pelos erros que outros, estranhos à organização, vinham de há muito a denunciar, mas enquanto dirigentes no activo não podia ser verdade.

