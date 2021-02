A The Economist Intelligence Unit (EIU), da revista britânica The Economist, melhora relativamente a posição de Angola na sua lista anual que avalia a qualidade das democracias no mundo, passando do 119º para o 117º lugar em 167 países analisados, mas no concreto detectou retrocessos baixando em 2020 a sua pontuação em relação a 2019, de 3,72 para 3,66 num máximo de 10.

Numa lista que é liderada pela Noruega, Suécia Finlândia e Nova Zelândia, consideradas "democracias plenas", Angola surge, por outro lado, no lote dos regimes considerados "autoritários" tendo, para essa classificação, idêntica à de 2019, sido considerado pela EIU a realidade dos processos eleitorais e o pluralismo político, o desempenho do Governo, a participação da sociedade civil na vida política do País e as liberdades civis, tendo observado uma ligeira deterioração nestes indicadores.

Angola surge este ano com indicações contraditórias olhando apenas para a lista, mas facilmente explicável quando se olha ao detalhe. Se, apesar de ver piorar a sua pontuação, de 3,72 para 3,66 num máximo de 10, ainda assim sobe duas posições, isso resulta de uma reconfiguração dos outros países que também pioraram nas suas performances democráticas, permitindo esta relativa melhoria do País na lista da EIU da The Economist.

A classificação da The Economist é um dos mais importantes indicadores globais usados pelos organismos internacionais para definirem as suas estratégias em relação a cada um dos países analisados, incluindo no que respeita ao investimento, porque, cada vez mais, estes elementos fazem parte dos "filtros" que determinam esse tipo de decisões.

Para esta configuração são tidas em consideração quatro modelos de regimes, as democracias plenas, com pontuação acima de 8 e até 10, as imperfeitas - Portugal passou em 2020 para este patamar, por exemplo, devido essencialmente ao item sobre a participação da sociedade civil -, com pontuações entre os 6 e os 8, os regimes híbridos, que vão de 4 a 6 pontos e, por fim, onde está Angola, os regimes autoritários, com menos de 4 pontos e até 0.

No que respeita aos restantes países lusófonos, nenhum surge na lista das democracias plenas, mostrando o índice 2020 da EIU que a democracia retrocedeu neste universo, sendo Portugal o melhor posicionado, com 7,90 pontos, face aos 8,03 de 2019, estando agora no 26º lugar quando no ano anterior estava em 22º.

No mesmo segmento das democracias imperfeitas estão Cabo Verde, Timor-Leste e Brasil, que subiu três lugares, para 52º, tendo os outros dois perdido dois e 3 lugares respectivamente, sendo que Cabo Verde emerge desta contabilidade como o segundo melhor país na África subsaariana.

A Guiné-Bissau, Moçambique, Guiné-Equatorial são os outros países lusófonos que acompanham Angola na lista dos países com regimes autoritários.

Em África, os piores países são a Líbia, o Chade, a República Centro-Africana e a República Democrática do Congo, todos menos de 2 pontos na lista da EIU, sendo, no resto do mundo, acompanhados pela Coreia do Norte, pelo Laos, a Síria ou o Turquemenistão, entre outros.

Os melhores em África são a Namíbia, a Tunísia, o Lesoto, o Botsuana e a África do Sul, embora todos com democracias imperfeitas, mas, ainda assim, a Namíbia destaca-se neste grupo com 6, 52 pontos.

No topo da lista, como sempre, estão a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Nova Zelândia, o Canadá e a Islândia.