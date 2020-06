Depois do "fracasso" do projecto "Pacto de Reconciliação Interna", criado, em Dezembro deste ano, para o entendimento entre as alas de Fernando Gomes (50 + 1), de Ngola Kabangu e de Lucas Ngonda (actual líder), a contenda na FNLA ainda parece não ter fim.

Esta semana, Fernando Gomes, de uma das alas contestatárias, tomou, de forma unilateral, a iniciativa de convocar o Congresso Extraordinário da FNLA para Setembro deste ano.

Em declarações ao NJ, o político esclareceu que a intenção de convocar o II Congresso Extraordinário, que viria a eleger o novo líder, reside no facto de o actual presidente se furtar da realização desde 2019, por razões nunca esclarecidas aos «irmãos».

O político considerou que a realização do congresso serviria também para assegurar o bom funcionamento das estruturas de base do partido e para resolver os problemas que muito o têm assolado.

"É importante dar-se este passo, para que se possa evitar o desaparecimento do partido, que já correu riscos de extinção nas últimas eleições gerais. Por isso, vamos reunir-nos em Setembro para a eleição de um novo presidente e membros do Comité Central", argumentou.

