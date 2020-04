As celebrações do 18º aniversário do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que se assinalam a 04 de Abril, sofreram grandes alterações devido ao Estado de Emergência Nacional em vigor no País desde o dia 27 de Março para contenção da pandemia de Covid-19. O acto central, que inicialmente estava programado para o Namibe, vai ser simbólico, em Luanda, com o hastear da Bandeira, a deposição de uma coroa de flores no monumento ao Soldado Desconhecido, e uma declaração pública por ocasião da cerimónia.

Em comunicado de imprensa, o Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado declara que o acto central das celebrações do 18º aniversário do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional reveste-se apenas de "um carácter simbólico" e será realizado "no sentido do cumprimento das medidas de combate à pandemia de Covid-19".

"A nível nacional foi suspensa grande parte das acções inicialmente programadas, revestindo-se, os actos provinciais e municipais, do mesmo carácter simbólico e em respeito às razões determinantes da alteração do local e do formado do acto central", lê-se no documento.

Todas as actividades serão presididas pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, refere, por último, o comunicado.

A pandemia de Covid-19 afecta já 50 dos 55 países e territórios africanos com mais de 7.000 infecções e 280 mortes, depois de o Maláui ter anunciado, na sexta-feira, os primeiros três casos da doença, avança a Lusa, que cita o boletim desta sexta-feira do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

Desde o início da pandemia foram notificadas 284 mortes e 7.028 casos no continente africano, segundo o África CDC, que registou também mais de 560 doentes recuperados após a infecção.

No total, 50 dos 55 países e territórios membros da União Africana apresentam agora casos comprovados da doença.

O norte de África mantém-se como a região mais afectada com 3.030 casos, 200 mortes e 314 doentes recuperados.

Na África Austral são 1.558 os casos registados da doença, que já provocou 10 mortes, tendo 48 doentes recuperado da infecção.

Na África Ocidental há registo de 1.303 infeções, 37 mortes e 164 doentes recuperados.

Até ao momento, não foram anunciados quaisquer casos em São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, Comores, República Sarauí e Lesoto.

Assim, São Tomé e Príncipe é o único país lusófono sem qualquer caso confirmado.

Angola regista oito casos de infecção, dos quais resultaram duas mortes, Moçambique 10 casos e a Guiné-Bissau nove.

Cabo Verde totaliza seis casos de infecção desde o início da pandemia, entre os quais um morto.

Na Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, estão confirmados 15 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infectou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51 mil.

Dos casos de infecção, cerca de 190.000 são considerados curados.