O governador da província do Uíge, Sérgio Luther Rescova Joaquim, faleceu hoje, vítima de covid-19, soube o Novo Jornal de fonte próxima do político.

Rescova, que foi governador de Luanda até 26 de Maio, estava internado na clínica Girassol, depois de ter sido transferido de emergência da província do Uíge para Luanda.

O político esteve à frente do GPL entre 02 de Janeiro de 2019, quando substituiu no cargo Adriano Mendes de Carvalho. Foi exonerado pelo Presidente da República em Maio de 2020, que escolheu Joana Lina para governar a província mais populosa do País. No mesmo dia, foi nomeado governador do Uíge.

O Presidente da República, João Lourenço, já reagiu, expressando "profunda consternação" pelo falecimento, no princípio desta noite, de Sérgio Luther Rescova.

"Apresento à família do malogrado os meus mais sentidos pêsames, em meu nome, no da minha família e de todo o Executivo", lê-se ainda na nota publicada na página oficial da presidência.

Sérgio Luther Rescova nasceu no dia 16 de Maio de 1980 no município da Damba, província do Uíge. Foi deputado à Assembleia Nacional, secretário Nacional da JMPLA (organização juvenil do MPLA), governador das províncias de Luanda e do Uíge.