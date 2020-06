Depois do ultimato de oito dias dado na quarta-feira pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, para o grupo parlamentar da CASA-CE resolver o conflito interno para a reintegração dos oito deputados dissidentes, a direcção diz que está de portas abertas para a readmissão dos colegas que há um ano saíram para se juntarem a Abel Chivukuvuku que em fase de legalização de um novo partido.

"Foi sempre nossa preocupação manter as portas abertas para reintegrar os nossos colegas, mas infelizmente não houve ainda entendimento ", disse ao Novo Jornal Manuel Fernandes, vice-presidente da CASA-CE.

Segundo o dirigente, a não reintegração dos oitos deputados poderá levar o grupo parlamentar a sofrer algumas consequências como por exemplo a redução do tempo de intervenção na Assembleia Nacional de 20 para 11 minutos e a diminuição do orçamento do grupo.

No que diz respeito ao património que os deputados dissidentes reclamam, referiu que eles não têm direitos patrimoniais do grupo, excepto os inerentes a cada deputado, e essas providências estão a ser tomadas.

"Os colegas dissidentes devem beneficiar apenas dos rendimentos a que têm direito como representantes eleitos pelo povo", esclareceu.

Recorde-se 1ue oito dos 16 deputados da CASA-CE demarcaram-se daquela bancada, alegando um conjunto de problemas que têm atrapalhado o normal desempenho da coligação de partidos.

A CASA-CE ficou dividido ao meio depois de o ex-presidente da coligação, Abel Chivukukuvuku ter sido afastado do cargo, em Fevereiro do ano passado, por alegada quebra de confiança política.

Os deputados dissidentes são: Lindo Bernardo Tito, Carlos Candanda, Leonel Gomes, Odete Joaquim, Vitória Chivukuvuku, Abel Lubota, Sampaio Mucanda e Lourenço Domingos.