Pedro Marcolino Nhany, um dos históricos do "Galo Negro", foi este sábado a enterrar. O antigo secretário-geral e deputado da UNITA faleceu a a 17 de Fevereiro, vítima de doença. As homenagens somam-se no Facebook e lembram o percurso do general.

Adalberto da Costa Júnior, presidente da UNITA, foi um dos primeiros a reagir, publicando uma mensagem na sua página pessoal.

"O General Pedro Marcolino Nhany foi um dos partícipes da Luta de Libertação Nacional de Angola, tendo-se filiado nas fileiras da UNITA e assumido relevantes funções político-administrativas e militares. Mereceu confiança do Líder Fundador e Alto Comandante das FALA, Dr. Jonas Malheiro Savimbi de quem recebeu a missão de chefiar, em momentos cruciais, a Logística Estratégica do Partido", escreveu o líder do "Galo Negro".

Adalberto Costa Júnior lembra, na sua mensagem, que Pedro Marcolino Nhany integrou as Forças Armadas Angolanas - FAA, tendo sido nomeado para o cargo de Chefe da Divisão de Logística do Estado Maior General, "que exerceu com zelo e dedicação exemplares que lhe eram peculiares, até passar à Reforma em 2014, por razões de saúde".

Também Alcides Sakala reagiu à morte do "colega e companheiro de trincheira, da longa marcha para a conquista da Liberdade e da Democracia real em Angola".

Pedro Marcolino Nhany nasceu a 22 Setembro de 1958 na aldeia de Kunjuka, no município do Londuimbali, província do Huambo

"Partiste cedo para a eternidade com o espírito de missão cumprida. A saudade será eterna que deixa na memória momentos ímpares de muito companheirismo".