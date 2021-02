Uma das certezas que o Presidente da República deixou no discurso que marcou os trabalhos da mini-Cimeira da CIRGL, dedicada, em especial à violência pós-eleitoral na República Centro-Africana (RCA), que teve lugar a 29 de Janeiro em Luanda, foi que o trabalho de estabilização e resolução dos conflitos no âmbito da Conferência seriam acompanhados de perto pela ONU e pela União Africana.

E é nesse contexto que João Lourenço, na qualidade de presidente da CIRGL, depois de reunir em Luanda os seus homólogos da República do Congo, Denis Sassou-Nguesso, da RCA, Faustin-Archange Touadéra, e ainda enviados especiais do Sudão e do Ruanda, bem como de organismos sub-regionais, manteve esta conversa, na tarde de terça-feira, com Guterres, que tem feito um esforço pessoal para insistir nos apelos à estabilidade e desenvolvimento desta parte de África, que é, muito por causa do leste da RDC e das suas fronteiras, polvilhadas de guerrilhas e milícias, incandescentes com o Uganda e o Ruanda, uma das mais complexas e imprevisíveis em todo o continente.

João Lourenço, mesmo que a RCA, país que vive um processo difícil pós-eleitoral, depois das presidenciais de 27 de Dezembro, onde a vitória de Faustin-Archange Touadéra está a ser fortemente contestada pela oposição devido a alegadas fraudes, e com a capital, Bangui, sob persistente pressão de grupos rebeldes, muitos deles apoiados pelo antigo Presidente François Bozizé, tenha sido o tema central da mini-Cimeira, não deixou de abordar a questão geral da instabilidade regional, mostrando-se irredutível na definição da estabilidade e do diálogo como única via para a resolução dos problemas nacionais e sub-regionais.

João Lourenço, que lidera esta organização desde Novembro de 2020, segundo uma nota da Presidência que não acrescenta informação detalhada sobre a conversa que manteve com Guterres, aponta ainda assim que o Presidente angolano informou o SG da ONU sobre os resultados do encontro de Luanda.

Nesta nota, a Presidência angolana informa que esta foi a segunda vez no espaço de duas semanas que os dois líderes falaram ao telefone.

Diz ainda que está previsto para os próximos dias uma segunda mini-Cimeira em Luanda com a questão da RCA ainda no topo da agenda.