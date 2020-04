No dia em que se celebra, em Portugal, a revolução de 25 de Abril de 1974, que pôs fim à ditadura naquele país e que levou à posterior independência de países como Angola e Moçambique, o Presidente angolano dirigiu-se ao Chefe de Estado português para felicitar Portugal pela celebração do 46º aniversário da Revolução dos Cravos.

"A história dos nossos dois povos está marcada por esse acontecimento que resultou dos esforços e da luta gloriosa de angolanos e portugueses, que puderam com a sua acção desencadear as mudanças que conduziram à democracia em Portugal e à independência de Angola e de outros países africanos de expressão portuguesa", lê-se na mensagem enviada pelo Chefe de Estado Angolano, que lembra que os dois países têm conseguido desenvolver "relações de amizade, de cooperação e de solidariedade intensas nessas últimas quatro décadas".

"Estou convencido que o alto nível de compreensão recíproca da realidade de cada um dos nossos Países contribuirá para que continuemos a pôr em marcha no presente e no futuro, iniciativas práticas e permanentes que conduzam ao estreitamento contínuo das nossas relações bilaterais", escreveu ainda o Presidente João Lourenço.

"Neste momento crítico que o mundo atravessa por motivos que se devem ao Covid-19, acredito que a conjugação de esforços entre Angola e Portugal, num contexto de observância das normas universalmente estabelecidas pelos organismos especializados, ajudar-nos-ão, com base na união de todas as Nações, a fazer face com êxito às adversidades actuais", lê-se por último na mensagem enviada por João Lourenço a Marcelo Rebelo de Sousa.