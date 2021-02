Na nota enviada por João Lourenço à nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fica ainda claro o apreço que o Chefe de Estado angolano tem pela nova líder da OMC e a convicção de que esta vai desempenhar com sucesso as novas funções, sublinhando a sua larga experiência noutras funções de índole internacional.

Ngozi Okonjo-Iweala foi eleita a 15 deste mês e a sua eleição chegou a estar tremida devido à oposição ao seu nome pelo ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, situação ultrapassada com a sua saída do cargo e a chegada de Joe Biden à Casa Branca.

João Lourenço sublinha na nota a que o Novo Jornal teve acesso que Ngozi Okonjo-Iweala, de 67 anos, vai encabeçar uma instituição de enorme "complexidade" com "responsabilidades importantes na acção que desenvolve para gerar consensos" no comércio global, incluindo "situações difíceis" com o objectivo de "favorecer o desenvolvimento económico de todas as Nações do mundo".

O Presidente angolano aproveitou este ensejo para desejar "muitos êxitos" nas novas funções desta economista, antiga ministra das Finanças da Nigéria, que tem dupla nacionalidade, nigeriana e norte-americana, especialista em desenvolvimento internacional, tendo passado pelas administrações de algumas das maiores companhias multinacionais, como a Twitter, e ainda a Aliança Global para as Vacinas, ou ainda uma longa passagem de 25 anos pelo Banco Mundial.

Foi ministra das Finanças, a primeira mulher no cargo na Nigéria, em Governos de dois Presidentes, Olusegun Obansanjo e Goodluck Jonathan, entre 2003 e 2015.