Mário Leite Silva, gestor de Isabel dos Santos visado pelo Luanda Leaks que viu também as suas contas arrestadas pelo Tribunal Provincial de Luanda em Dezembro de 2019, renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola (BFA), com efeitos a partir de 22 de Janeiro.

A informação foi avançada pela Lusa, que diz que a comunicação da saída de Mário Leite Silva do BFA foi esta quinta-feira transmitida aos trabalhadores do banco angolano.

Mário Leite Silva, descrito como um dos facilitadores portugueses dos negócios de Isabel dos Santos que envolvem esquemas financeiros da empresária angolana e do marido que lhes terão permitido desviar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais, assumiu o cargo de presidente do BFA em Janeiro de 2017, após a assinatura do acordo de compra de 2% do BFA pela Unitel, sendo eleito para o triénio 2017-2019.