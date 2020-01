Um dos grandes males que corroeu a ética social em Angola foi ter-se institucionalizado a cultura da bajulação. Sobre isso estamos todos conversados. Felizmente já passamos (?) do tempo em que era quase que politicamente obrigatório dizer-se que tudo e mais alguma coisa que se faça ou que aconteça no país seja por obra e graça de Sua Excelência Presidente da República, titular do Poder Executivo, engenheiro/doutor... E que graças à visão clarividente de Sua Excelência Presidente da República, Angola estava imune a tudo que pudesse beliscar a reputação de um país que era, na verdade, especial.