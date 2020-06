A informação n.º 644-SC/CI (2) da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), de 26 de Junho de 1969, tendo como assunto "Pirataria Aérea", descreve: "No dia 4/6/69, pelas 15:30 horas, o avião C-3, matrícula CR-LCY, da DTA, da carreira Luanda/Sazaire, com 5 tripulantes e 12 passageiros a bordo, foi obrigado a mudar de rumo para Ponta Negra pelos seguintes criminosos armados: LUÍS ANTÓNIO NETO, o "Loló", solteiro, estudante, nascido a 4/11/47, natural de Luanda, filho de Alberto António Neto e de Josefa Luís António Neto, residente em Luanda. DIOGO FERNANDES JACINTO LOURENÇO DE JESUS, solteiro, funcionário do Laboratório de Engenharia de Angola, nascido a 21/11/42, natural de Luanda, filho de Jorge Jacinto de Jesus e de Ana Lourenço de Jesus, residente em Luanda. MANUEL CAETANO SOARES DA SILVA, solteiro, funcionário da Imprensa Nacional de Angola, nascido a 19/9/43, natural de Luanda, filho de Luís Gomes Soares da Silva e de Isabel Luciana Soares da Silva, residente em Luanda. Os assaltantes estavam incluídos na lista de passageiros para Sazaire e viajavam nessa qualidade..." No passado dia 4 de Junho, assinalaram-se 51 anos desde que três jovens angolanos protagonizaram uma acção corajosa, até então inédita, e bem-sucedida.