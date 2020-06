O Chefe de Estado fez saltar Marcos António Quintino Lopes do cargo de presidente, substituindo-o por Pedro Afonso Cabral.

Marina Valério Alho Simons deixa o cargo de administradora executiva para a área de conteúdo, Fidel José Adão da Silva, de administrador executivo para administração e finanças, Cândido Gomes da Rocha Pinto, de administrador executivo para a área técnica, Círia Angelina de Castro Monteiro Cassoma, de administradora executiva para a área de marketing e intercâmbio, José Fernandes Coelho da Cruz Neto e Aguinaldo José Lino Cahilo, dos lugares de administradores não executivos.

Estanislau Baptista Garcia, Cristina da Costa Nobre, Hamilton Fernandes Domingos, António Sebastião Lino, Alexandre da Silva Africano Neto, e Paulo Julião Muacavula foram os escolhidos para ocupar esses cargos.

No Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola foram exonerados pelo Presidente da República Paulo Julião Muacavula, do cargo de administrador executivo para a área de conteúdos, Ana Maria de Lemos Rodrigues de Gouveia, do cargo de administradora executiva para a área de marketing e intercâmbio, Manuel Florindo Rosa dos Santos, do cargo de administrador executivo para a área Técnica, e José Graça Mendes, do cargo de administrador não executivo.

O Chefe de Estado nomeou para esses cargos Neto de Almeida Júnior Gaspar, Carlos Alberto Tomé da Silva Guimarães, Ana Edite Pinto Ferreira Ribeiro, e Ana Maria de Lemos Rodrigues de Gouveia.

João Lourenço substituiu também Maria Luísa Alves Andrade, no cargo de presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola, por Walter Alexandre Pereira Teixeira.

Denilson da Fonseca Gola foi trocado por Denílson da Fonseca Costa no cargo de administrador executivo para a área das tecnologias de informação e comunicação.

Mateus Gonzaga da Rocha Guimarães, Aura da Anunciação Soares Simão de Andrade,

Felícia Faustino Muteca Antunes, são os restantes administradores que saem para dar lugar a

Denílson da Fonseca Costa, Manuel Pedro Quizembo, Verónica Evelise de Carvalho Neto da Costa, e Águeda Maria António Francisco Alexandre.

No Conselho de Administração da Empresa de Telecomunicações de Angola (Angola Telecom) foram exonerados, também hoje, Miguel Tandawembo Rodrigues Cazevo e António Sercal, ambos administradores.

Por último, o Presidente da República nomeou para integrarem o Conselho de Administração da Empresa Angola Telecom, Yuri Venâncio Bernardo da Silva, para o cargo de administrador executivo para a área comercial e marketing e António Rodrigues Barbosa de Mascarenhas, para o cargo de administrador executivo para a área de logística e gestão de infraestruturas.