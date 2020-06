O vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Maurílio Luiele, defendeu hoje, quinta-feira, 18, que a Assembleia Nacional deve priorizar na agenda os diplomas fundamentais do pacote legislativo autárquico, para acelerar o processo das eleições anunciadas para este ano pelo Presidente da República, João Lourenço.

"Temos a Proposta de Lei da Institucionalização das Autarquias Locais. Este diploma é o mais importante de todo o pacote legislativo autárquico e não aparece nas agendas das plenárias", lamentou o deputado, considerando que a aprovação na generalidade, quarta-feira, 17, da Proposta de Lei sobre os Símbolos Autárquicos, não é prioridade.

"A Proposta de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias, que foi aprovada na generalidade em Abril do ano passado, nunca é agendada para passar à votação final global. Não entendemos as razões do seu adiamento", frisou o deputado.

A Proposta de Lei sobre os Símbolos Autárquicos foi aprovada na generalidade com 166 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção.

" Esperamos que as autarquias tenham mesmo lugar este ano. Precisamos de sair das promessas, das intenções, para a realidade", declarou o deputado, insistindo que a covid-19 não pode ser argumento para adiamento das autarquias.

Na sua óptica, a não realização das eleições autárquicas, este ano, vai dificultar o desenvolvimento do País, que enfrenta dificuldades de vária ordem em todos os sectores.

Recorda-se que a Proposta de Lei sobre Símbolos das Autarquias, que vai ser votada especialidade na próxima semana, fixa as bases gerais para a definição, instituição e uso dos símbolos autárquicos, devendo estes assentar em elementos que traduzam a autonomia identitária dos municípios, a sua história, cultura e actividade local.

O diploma define o procedimento a observar para a aquisição, pelas autarquias, do direito ao uso dos símbolos autárquicos, e a regra de que os símbolos das autarquias, salvaguardada a devida precedência, sejam utilizados conjuntamente com os correspondentes símbolos nacionais.