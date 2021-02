Depois de um incêndio de dois motores de um Boeing 777 - 200 da United Airlines, quando realizava um voo interno, o regulador da aviação nos EUA obrigou à realização de inspecções rigorosas a todos os aparelhos 777 equipados com o motor PW 4000. O problema não se coloca nos modelos 777 que integram a frota da TAAG.

O regulador norte-americano impôs a suspensão dos voos dos modelos Boeing 777 e rigorosas inspecções apenas aos aparelhos equipados com motores Pratt & Whitney PW4000, modelo de motor que não equipa nenhuma das aeronaves 777 da Boeing, sejam 777-300 ou 777-200, da frota da TAAG, como confirmou ao Novo Jornal fonte oficial da companhia.

A TAAG conta com cinco aparelhos Boeing 777 - 300ER e três 777 - 200, sendo que todos estão equipados com motores da GE e não o modelo em questão, o PW 4000, havendo, segundo a Boeing, entre largas centenas, apenas 128 aparelhos em todo o mundo com este motor.

A aeronave que se incendiou, um Boeing 777 - 200, da Uniter Airlines, efectuava um voo interno, no Sábado, quando deflagraram incêndios nos dois motores, tendo os pilotos conseguido fazer aterrar o avião sem causar vítimas, no estado do Colorado.

Alguns países, como o Japão, por precaução, mandaram as companhias nacionais deixar em terra todos os 777 da Boeing com estes motores, sendo que, a par da Coreia do Sul, são os únicos países que dispõem deste modelo de motor nos seus 777.