O suspeito que está a ser procurado pelas forças de segurança da província de Cabinda, é um cidadão congolês, de 30 anos, que vivia com a sua família no bairro de Liombe.

Segundo a Angop, citando fontes do SIC, foi emitido um mandato de captura depois de o indivíduo ter sido colocado na condição de suspeito pela morte de três crianças, incluindo uma sua filha de quatro anos, e a sua mulher.

As crianças, segundo o SIC, foram mortas por afogamento e a mulher por asfixia.

Depois de descobertos os corpos, no dia 16, segunda-feira, o suspeito colocou-se em fuga e é agora alvo de uma caça ao homem para ver se é possível evitar que este atravesse a fronteira com a República Democrática do Congo, seu país de origem.