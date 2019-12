Caso 500 milhões USD: Valter Filipe começa a ser ouvido hoje

O ex-governador do Banco Nacional de Angola, Valter Filipe, um dos principais réus no julgamento do "Caso 500 milhões USD", começa a ser ouvido hoje, depois de ontem, na primeira sessão deste julgamento, se ter sentido mal e ter sido dispensado após assistência médica no local.