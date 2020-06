A comissão permanente do Conselho Superior da Magistratura (CSMJ) instaurou um processo disciplinar ao juiz de direito da Comarca do Libolo, na Província do Kwanza Sul, Pedro jacinto Cahama, por ter agredido o seu amigo com uma garrafa na cabeça quando tentava abandonar o local de convívio onde se encontravam, no passado dia 4, soube o Novo Jornal de fonte oficial.

Segundo a fonte, dada a gravidade da ocorrência, a comissão permanente do CSMJ, reunida em sessão extraordinária no dia 16 de Junho, e tendo apreciado a conduta do referido magistrado, decidiu instaurar um processo disciplinar contra o juiz em causa, nos termos do que dispõe o artigo 69 do estatuto dos magistrados judiciais e do Ministério Público, aprovado pela Lei nº 7/94 de 29 de Abril.

A comissão permanente apela aos magistrados judiciais para que continuem a manter a postura e a maturidade que lhes é caracterizada, a fim de continuarem a merecer a confiança e o reconhecimento da comunidade.

Ao Novo Jornal, Julieta Delgado Japão, irmã do agredido, contou que tudo aconteceu na tarde de quinta-feira, dia 4, quando ambos conviviam desde as primeiras horas do dia, na cidade da Gabela, e o seu irmão decidiu que estava na hora de ir para casa.

"Eles são amigos e bebiam juntos, mas, como já se estava a fazer tarde, o meu irmão decidiu ir para casa almoçar, estava com fome e não queria beber mais. Quando, de repente, o magistrado Pedro jacinto Cahama, de 30 anos, não concordou e insistiu que o meu irmão tinha que continuar a beber. Foi assim que pegou numa garrafa de cerveja e deu-lhe com ela na cabeça, deixando-o desacordado e não prestando socorro", explicou Julieta Delgado Japão, na ocasião.

O lesado, contou a irmã, apresentou queixa ao Serviço de Investigação Criminal (SIC), no kwanza Sul, que disse, na altura, não poder fazer nada pelo facto de o juiz gozar de imunidade.

"Queremos que a justiça seja feita, não é pelo facto de ser juiz que pode ferir quem quiser. Queremos que se dê o verdadeiro tratamento porque a justiça é para todos", disse Julieta e outros familiares.

O Novo Jornal sabe que o processo está a tramitar junto da Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), da Procuradoria-Geral da República (PGR), e que Pedro jacinto Cahama, o juiz de 30 anos, está indicado como magistrado, no Município de Calulo, há menos de um ano.