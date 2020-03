O Ministério da Saúde, que coordena a Comissão Multissectorial do Governo angolano para lidar com o novo coronavírus, Covid-19, determinou o impedimento de entrada no País para cidadãos provenientes de países europeus e asiáticos com casos autóctones - China, Coreia do Sul, Irão e Itália - e africanos com casos registados, a Nigéria, o Egipto e a Argélia.

Este documento, assinado pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, adianta que a medida, inserida na acção da Comissão Multissectorial para lidar com o risco de entrada e contágio em Angola do Covid-19, entra em vigor já amanhã, 03 de Março, terça-feira.

O documento explica que todas as companhias transportadoras devem informar previamente os viajantes sobre a interdição e que aquelas que violarem o instrutivo serão responsabilizadas pelo repatriamento imediato dos viajantes.

E acrescenta que a direcção nacional de saúde pública deve diariamente actualizar a lista de países com base nos critérios definidos no despacho, tendo em conta o aumento dos casos por coronavírus a nível mundial e a necessidade de prevenção da expansão da epidemia em Angola.

Angola anunciou quarentena obrigatória, a vigorar a partir de terça-feira, para todos os cidadãos que tenham estado na China, Coreia do Sul, Irão e Itália, países com "casos autóctones" do surto de coronavírus.

Os cidadãos destes países que cheguem a Angola através de países terceiros, segundo se compreende da leitura do documento, não estão abrangidos pela interdição.

Fica ainda definido que para os únicos países africanos com casos oficialmente confirmados, o Egipto, a Argélia e a Nigéria, nos três devido à chegada de estrangeiros com a infecção, dois chineses nos países do norte do continente e um italiano na Nigéria, a natureza autóctone da transmissão - sem uma ligação directa a países com o coronavírus em circulação confirmada - não é tida em conta, sendo bastante a presença de casos registados.

São ainda dadas indicações às autoridades sanitárias e de segurança para que, nos distintos postos fronteiriços do País, velem pelo cumprimento destas indicações.

Recorde-se que a TAAG acaba de inaugurar uma rota de Luanda para Lagos, na Nigéria.

A esta lista de países, China, Irão, Coreia do Sul, Itália, Argélia, Egipto e Nigéria, podem, nos próximos dias, ou mesmo horas, ser acrescentados outros países, nomeadamente Portugal - país com mais voos diários para Angola - que acaba de ver confirmados os seus dois primeiros casos e existem suspeitas de dezenas em observação hospitalar, sendo factual a possibilidade de alguns destes terem uma natureza autóctone.

Covid-19 no mundo

Esta infecção, que começou em Wuhan, China, em Dezembro de 2019, chegou a 53 países, com 86 mil casos e 3 mil mortos registados, embora a esmagadora maior parte esteja confinada à China continental, onde a epidemia começa a dar sinais claros de regressão.

Os países mais em foco actualmente são o Irão e a Itália, com um número crescente de casos de contágio e de mortes.

O Irão tem já 53 mortes confirmadas e cerca de mil contágios. Em Itália, são já 34 mortos numa soma total de 1.700 infecções registadas.

O vírus, o que é e o que fazer, sintomas

Estes vírus pertencem a uma família viral específica, a Coronaviridae, conhecida desde os anos de 1960, e afecta tanto humanos como animais, tendo sido responsável por duas pandemias de elevada gravidade, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), transmitida de dromedários para humanos, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), transmitida de felinos para humanos, com início na China.

Inicialmente, esta doença era apenas transmitida de animais para humanos mas, com os vários surtos, alguns de pequena escala, este quadro evoluiu para um em que a transmissão ocorre de humano para humano, o que faz deste vírus muito mais perigoso, sendo um espirro, gotas de saliva, por mais minúsculas que sejam, ou tosse de indivíduos infectados o suficiente para uma contaminação.

Os sintomas associados a esta doença passam por febres altas, dificuldades em respirar, tosse, dores de garganta, o que faz deste quadro muito similar ao de uma gripe comum, podendo, no entanto, evoluir para formas graves de pneumonia e, nalguns casos, letais, especialmente em idosos, pessoas com o sistema imunitário fragilizado, doentes crónicos, etc.

O período de incubação médio é de 14 dias e durante o qual o vírus, ao contrário do que sucedeu com os outros surtos, tem a capacidade de transmissão durante a incubação, quando os indivíduos não apresentam sintomas, logo de mais complexo controlo.

A melhor forma de evitar este vírus, segundo os especialistas é não frequentar áreas de risco com muitas pessoas, não ir para espaços fechados e sem ventilação, usar máscara sanitária, lavar com frequência as mãos com desinfectante adequado, cobrir a boca e o nariz quando espirrar ou tossir, evitar o contacto com pessoas suspeitas de estarem doentes.