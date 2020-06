Covid-19: Director do CDC-África diz que o continente corre riscos de ficar para trás no acesso à vacina e apela à união para evitar que isso suceda

O director do Centro de Controlo de Doenças (CDC) de África advertiu hoje para o risco de o continente poder ficar para trás na corrida que todos os países do mundo estão a disputar para garantir acesso à primeira vacina que surgir no mercado.