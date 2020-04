A vida prega-nos algumas partidas e algumas delas desafiadoras. Aqui estou vestida na pele de directora de um jornal com pergaminhos. O Novo Jornal tem um novo director e que vem cheio de ideias. A redacção garantiu aos leitores que continuariam a pautar pelos velhos princípios com os quais estou de acordo - rigor, ética, honestidade e respeito pela pessoa humana -, ao saudarem o novo director. Omiti propositadamente isenção e imparcialidade, e peço desculpa à "minha redacção" por não assinar por baixo. Não acredito que haja órgãos totalmente isentos e imparciais. Mas não vou ensinar o padre-nosso ao vigário. Para tomar conhecimento do conteúdo da edição que vou "dirigir", e sob o signo do confinamento social, a reunião decorreu ao ar livre, respeitando o distanciamento apenas quebrado para a foto de família.