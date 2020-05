As Ilhas Maurícias são o segundo país no continente africano, depois da Mauritânia o ter feito em Abril, a ter conseguido livrar-se do novo coronavírus ao anunciar a recuperação total dos 322 casos registados desde o início da pandemia da Covid-19 e não terem surgido novos casos há mais de duas semanas.

Desde que surgiu o primeiro caso nas Ilhas Maurícias foram registados 332 casos da infecção, sendo destes, 10 acabaram por morrer.

O anúncio oficial do fim da pandemia no país foi produzido depois de a 11 deste mês se terem cumprido 15 dias consecutivos sem registo de novos casos, embora o Governo de Port Louis tenha optado por manter as restrições inicialmente aplicadas para conter a pandemia, como o confinamento social, para evitar uma nova vaga de infecções.

Actualmente, em África, segundo registos do mapa interactivo da Universidade Johns Hopkins, as Maurícias e o Lesoto são os únicos países sem casos, no primeiro por não ter sido registado nenhum, enquanto com um caso apenas estão a Eritreia, as Seicheles e a Mauritânia, que, depois de ter anunciado o fim da pandemia, acabou por reconhecer uma nova contaminação.

O continente africano aproxima-se dos 70 mil casos em 53 dos seus 54 países, com o registo de 2,421 mortos.