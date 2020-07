A valorização do indivíduo, enquanto parte de um sistema ou estrutura institucional, é um elemento fundamental na criação de dinâmicas e permite que cada pessoa se sinta parte integrante do desenvolvimento das mesmas, as instituições olharem para o homem como um fim em si mesmo e não apenas como um meio para atingir determinado fim. Hoje, os líderes percebem a necessidade de actuar de forma estruturada e planeada no presente para afirmar o futuro. A ideia de um futuro consolidado no presente pressupõe sempre a ideia de inclusão da juventude, da participação de jovens cientes do desafio que lhes é imposto pelos novos tempos, pelo contexto e pelas dinâmicas dos dias de hoje.