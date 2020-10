O Abafador é aquela figura sinistra que o médico e escritor português Miguel Torga descreve no conto "O Alma Grande "na colectânea" Novos Contos da Montanha". O homem que nas aldeias abreviava a vida dos moribundos. "Entrava, atravessava impávido e silencioso a multidão que há três dias, na sala, esperava impacientemente o último alento agonizante, metia-se pelo quarto adentro, fechava a porta e pouco depois saía com uma paz no rosto, pelo menos igual à que tinha deixado ao morto". O Abafador, neste caso, sufocava o moribundo fazendo uso de almofadas. O Abafador só aceitava actuar se o moribundo já se tivesse confessado e comungado. Ele era um mensageiro da "boa morte", um zeloso cumpridor da sua missão. Sabia o que se esperava de si, do que a sua presença nas aldeias representava e fazia jus ao seu nome. Um Abafador tinha de necessariamente "abafar a dor" e a aliviar o sofrimento de um pobre moribundo.