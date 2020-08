Angola registou mais 35 casos de covid-19, aumentando para 1.199 o número de infecções pelo novo coronavírus, declarou o secretário de Estado para a Saúde Pública, que anunciou também mais uma morte. Franco Mufinda voltou a apelar à população para que use correctamente a máscara, lave e desinfecte as mãos e evite aglomerações, não infrinja a cerca sanitária para tentar travar a doença.

Durante a habitual actualização diária da Covid-19 em Angola, o porta-voz da comissão técnica avançou ainda que foram registados mais um recuperado.

Dos 35 infectados, 20 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os seis e os 83 anos.

Franco Mufinda explicou que entre os novos casos, um é da província do Dande, província do Bengo, importado de Luanda. Os outros 34 foram registados na província de Luanda.

Sobre o óbito, Franco Mufinda disse tratar-se de um homem de 35 anos, com outras doenças, que esteve internado no Hospital de Campanha da Zona Económica Especial.

Com a soma dos 35 casos nas últimas 24 horas, Angola passa a ter 1.199 infecções confirmadas, 55 mortes, 461 recuperados e 684 activos, sendo 18 em estado grave e 12 em estado crítico.

O vírus, o que é e o que fazer, sintomas

Estes vírus pertencem a uma família viral específica, a Coronaviridae, conhecida desde os anos de 1960, e afecta tanto humanos como animais, tendo sido responsável por duas pandemias de elevada gravidade, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), transmitida de dromedários para humanos, e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), transmitida de felinos para humanos, com início na China.

Inicialmente, esta doença era apenas transmitida de animais para humanos mas, com os vários surtos, alguns de pequena escala, este quadro evoluiu para um em que a transmissão ocorre de humano para humano, o que faz deste vírus muito mais perigoso, sendo um espirro, gotas de saliva, por mais minúsculas que sejam, ou tosse de indivíduos infectados o suficiente para uma contaminação.

Os sintomas associados a esta doença passam por febres altas, dificuldades em respirar, tosse, dores de garganta, o que faz deste quadro muito similar ao de uma gripe comum, podendo, no entanto, evoluir para formas graves de pneumonia e, nalguns casos, letais, especialmente em idosos, pessoas com o sistema imunitário fragilizado, doentes crónicos, etc.

O período de incubação médio é de 14 dias e durante o qual o vírus, ao contrário do que sucedeu com os outros surtos, tem a capacidade de transmissão durante a incubação, quando os indivíduos não apresentam sintomas, logo de mais complexo controlo.

A melhor forma de evitar este vírus, segundo os especialistas é não frequentar áreas de risco com muitas pessoas, não ir para espaços fechados e sem ventilação, usar máscara sanitária, lavar com frequência as mãos com desinfectante adequado, ou sabão, cobrir a boca e o nariz quando espirrar ou tossir, evitar o contacto com pessoas suspeitas de estarem infectadas.