Covid-19: Suspensos voos regulares para Portugal, Brasil e África do Sul com efeito a partir de 24 de Janeiro

O ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, anunciou hoje a suspensão dos voos regulares para Portugal, Brasil e África do Sul a partir de 24 de Janeiro como forma de minimizar as possibilidades de entrada no País da nova variante do Sars CoV-2.