A taxa de desemprego no País continua a crescer, situando-se nos 31,8% no último trimestre de 2019, mais 1,7 pontos percentuais do que no trimestre anterior. Jovens são os que mais fazem crescer a fileira dos desempregados e as mulheres continuam em desvantagem.

Os números estão expressos na Folha de Informação Rápida (FIR) do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), divulgada esta semana: Há 4.627.158 pessoas com 15 ou mais anos de idade desempregadas, mais 356.053 do que terceiro trimestre de 2019, um aumento de 8,3%.

No caso dos jovens, a variação trimestral foi ainda mais significativa, atingindo os 9,8%, com o número de desempregados entre os 15 e os 24 anos a aumentar de 2.474.967 para 2.717.191, ou seja, mais 242.224 pessoas. A taxa de desemprego nesta faixa etária está nos 56,5% no quarto trimestre, mais 2,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior.

As mulheres continuam em desvantagem em relação aos homens (33,5% contra 30,0% para os homens das pessoas com 15 ou mais anos) e a taxa de desemprego na área urbana (42,6%) é cerca de três vezes superior à da área rural (17.0%).

A população empregada com 15 ou mais anos (9.924.675) diminuiu 6.873 pessoas (0,1%) em relação ao trimestre anterior.

O IEA teve início em Novembro de 2018 e é um inquérito por amostragem, dirigido aos agregados familiares residentes em Angola, sendo recolhidos dados a todos os indivíduos residentes no território nacional com 15 ou mais anos de idade. Por trimestre, são seleccionados um total de 10.944 agregados familiares, sendo 6.036 na área urbana e 4.908 na área rural.