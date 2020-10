A Polícia Nacional (PN) anunciou esta segunda-feira que deteve dois homens acusados de homicídio qualificado de um casal, cujos corpos foram encontrados pelas autoridades "amarrados no interior de uma fossa", no município de Belas, em Luanda.

O crime terá sido descoberto depois de a Polícia Nacional ter recebido várias denúncias dos moradores que se queixaram do odor dos corpos em avançado estado de decomposição. As vítimas, um casal de jovens, eram oriundos da província da Huíla, ele com 25 anos e ela com 22, e grávida de seis meses.

De acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, o crime ocorreu quando os acusados terão surpreendido o casal no interior da sua residência, no bairro Sossego, município de Belas, em Luanda, com o propósito de roubar uma motorizada.

"No momento do assalto, o marido que respondia pelo nome de José Manuel, reagiu ao assalto e foi brutalmente espancado e asfixiado até à morte", descreveu, salientando que os assaltantes também assassinaram a esposa quando a mesma clamava por socorro pelo marido.

O inspector-chefe Nestor Goubel explicou que "os assaltantes, após a consumação do ilícito, atiraram os corpos para o interior de uma fossa".

Os detidos, com antecedentes criminais de roubo qualificado e violação sexual, vão ser presentes na tarde desta terça-feira, 20, ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para conhecerem as medidas de coacção a aplicar.