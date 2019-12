A Polícia Nacional deteve esta segunda-feira dois suspeitos do homicídio de duas idosas, cujos corpos foram encontrados numa fossa, no Zango, município de Viana, em Luanda, no sábado.

O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional, intendente Hermenegildo de Brito, disse tratar-se do filho de uma das vítimas e de um outro indivíduo, ambos de 22 anos.

Hermenegildo de Brito não precisou as motivações do crime, afirmando apenas que as investigações prosseguem com a colaboração do Serviço de Investigação Criminal.

Uma fonte familiar disse à Angop que os homicídios ocorreram depois de uma discussão entre mãe e filho, por a idosa ter-se recusado a dar dinheiro pedido pelos suspeitos, que partiram para agressão.

Os cadáveres das duas mulheres, irmãs de 65 e 69 anos, foram encontrados na fossa de uma residência.