Uma das vozes mais críticas no sector da Educação, Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF), discorre, ao longo da conversa mantida com o Novo Jornal, sobre os principais desafios do sistema de ensino em Angola, que passam, segundo o mesmo, por uma disponibilização directa do dinheiro reservado à Educação, em particular às escolas públicas, no Orçamento Geral do Estado (OGE) e sobre um modelo de gestão que não abre brecha à corrupção e ao nepotismo. Não poupa críticas à gestão da ministra Luísa Grilo e revela que muitos gestores escolares foram exonerados por não militar no MPLA.

Desde Setembro de 2017, o País tem um novo Executivo e um novo Presidente, cuja bandeira de governação se assenta na luta contra a corrupção e na reforma do Estado. Que balanço se propõe fazer sobre os primeiros três anos deste Governo, nos domínios político, económico e social?

É difícil fazer o balanço que nos propõe sem recorrermos a comparações com a anterior gestão do País até 2017. Penso que, do ponto de vista político, apesar dos grandes desafios que ainda temos pela frente, tem havido avanços substantivos, na medida em que, desde 2017 até ao presente momento, tem havido relativamente mais espaço, para os cidadãos, de modo geral, exercerem determinados direitos que eram cerceados num passado muito recente. Todavia, os avanços a que nos referimos estão mais ligados a uma comparação com a anterior gestão do País, pois, independentemente de notarmos nas palavras do Presidente da República a vontade de mudar determinadas práticas do passado que envolvem o seu partido, determinados sectores da vida política continuam presos ao passado. A repressão de manifestações e a morte de manifestantes são um exemplo claro disso. A aprovação de uma lei de requisição civil, que na prática restringe o livre exercício da actividade sindical, é outro exemplo, bem como a tentativa de aprovação de novas leis sindicais e da greve muito rígidas, que, a serem trazidas à luz do sol, significarão a morte do sindicalismo neste País. Nos capítulos económico e social, os desafios continuam a ser enormes se tivermos em conta que as nossas populações continuam a enfrentar dias difíceis. Com uma economia ancorada nas comodities como únicos produtos de exportação do País e sem a exploração do potencial que a agricultura nos pode oferecer com investimentos claros que nos possam garantir retornos a médio-prazo, não estamos a ver a situação reverter-se para melhor a curto-prazo. Os nossos salários continuam cada vez mais empobrecidos, o que resulta da inflação e da desvalorização do Kwanza a uma velocidade praticamente de cruzeiro. O Estado continua a colocar a mão cada vez mais no fundo dos nossos bolsos, através de vários impostos. Hoje, só mesmo as chamadas "sócias" conseguem garantir que a nossa dispensa tenha alguma coisa. O Executivo continua com imensas dificuldades de garantir o básico às populações, como o acesso à água potável, à energia eléctrica, vias de acesso... portanto, relativamente a esses aspectos, não se avançou muito nos últimos três anos.

Então, as acções para o desenvolvimento levadas a cabo pelo Executivo ainda não conseguiram, até agora, garantir aquilo que é básico às populações?

Os desafios de qualquer governo que se preze passam por garantir o bem-estar às suas populações, criando condições efectivas para a sua realização pessoal e colectiva. Penso que a última parte da minha resposta à primeira pergunta responde a esta sua questão.

Em 2020, o senhor criticou o Executivo, pela forma como este geriu os efeitos da Covid-19 no sistema de ensino. Chegou a considerar que essa pandemia veio "destapar as debilidades das infra-estruturas escolares no País". Mas, o Governo tem feito um esforço neste capítulo. Por exemplo, no âmbito do PIIM, têm sido construídas muitas salas de aulas.

Quando dissemos que a pandemia veio destapar as debilidades do nosso sistema de Educação e Ensino, foi em função das constatações no terreno e porque somos actores do sector e andamos nisso há muito. Existe uma enorme diferença entre construir salas de aulas e construir escolas. E o que tem sido feito neste País na maioria dos casos é a construção de salas de aulas, sem olhar para factores objectivos que devem ser observados na construção de uma escola. Um dos objectivos da reforma educativa [2001-2014] foi a expansão da rede escolar [salas de aulas]. Talvez seja dos objectivos cumpridos na ordem dos 60%. Contudo, o que queremos transmitir é que, ao olhar-se para a materialização dessa medida de política, se massificou a dispersão de salas de aulas pelo País, sem olhar para o número mínimo que uma escola deve comportar, a depender do nível que a mesma vai servir, da densidade populacional actual e de uma projecção do seu crescimento em pelo menos 10 ou 15 anos, para não falar que a escola é um conjunto de infra-estruturas e não simplesmente salas isoladas. A pandemia serviu apenas para desvendar aquilo que já vínhamos denunciando e sugerindo há vários anos, também para mostrar que as nossas escolas não têm os serviços mínimos nem básicos indispensáveis ao seu funcionamento, como: disponibilidade de água, energia eléctrica, pessoal de apoio educativo, gestores e professores qualificados, transporte escolar, residências para professores, entre outros. Para responder directamente à sua pergunta, o quadro não mudou. Aliás, não se corrigem falhas dessa natureza num passe de mágica; leva o seu tempo, desde que haja vontade de o fazer. Parece que é isso que ainda falta.

A afirmação do senhor é em função do relatório que o SINPROF produziu em 2020 para responder ao debate em torno do reinício das aulas no II ciclo do ensino secundário, no qual revelava que, das 299 escolas do País, apenas 22,4% haviam conseguido criar as condições mínimas de biossegurança, que 50,1% das escolas do ensino secundário se encontravam num estado razoável em termos de condições de biossegurança, enquanto 27,5% não dispunham de meios de combate à pandemia, por falta de verbas?

Infelizmente, os problemas persistem, não obstante a senhora ministra da Educação ter afirmado recentemente que o Presidente da República disponibilizou muitos recursos para a criação de condições de biossegurança nas escolas. Existem escolas, até mesmo em Luanda, que estão a funcionar como se não estivéssemos em tempos de pandemia, pois até o mínimo que se conseguiu criar na sequência do retorno às aulas a 05 de Outubro de 2020 não se conseguiu sustentar. Hoje, em muitas escolas, a única medida de biossegurança que se consegue garantir é o uso de máscara facial, porque essa é da responsabilidade dos próprios alunos. De resto, já não há a lavagem das mãos à entrada e, durante a permanência nas escolas, já não se mede a temperatura e nem se faz a desinfecção das salas de aulas e outros espaços públicos das escolas. Contudo, temos de ressaltar que, neste mar de dificuldades, existem escolas que se destacam pela positiva em todo o País, mas graças ao envolvimento de parceiros estrangeiros. Falo de todo o País.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)